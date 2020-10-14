Оренбург, , 12:07 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года, по состоянию на утро 14 октября, зафиксировано 6 937 пожаров. На них погибли 89 человек, в том числе трое детей. Травмированы 113 человек, из них 12 — это дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в пожароопасный период увеличивается риск возникновения пожаров. Это связно с тем, что владельцы перед наступлением зимы приводят свои владения в порядок: сжигают мусор, ветки, картофельную ботву. Пожароопасную обстановку усугубляет то, что жители начинают активно использовать печное и электрооборудование. Население призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Добавим, что в регионе отмечено снижение количества пожаров в жилом секторе на 9,3%, погибших — на 15,2%, травмированных — на 15,7%. По данным ГУ МЧС, за девять с половиной месяцев 2019 года в Оренбуржье произошло 7 650 пожаров, на которых погибли 105 человек (в том числе шестеро детей), травмированы 134 человека (в том числе 17 детей).