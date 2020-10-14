Челябинск, , 11:16 — REGNUM Челябинский облсуд отменил приговор бывшему омбудсмену региона Алексею Севастьянову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято 14 октября. Основанием для него послужили препятствия к рассмотрению уголовного дел в суде. Теперь его вернут прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастьянов был осуждён ранее за покушение на мошенничество. Суд назначил ему два года условного наказания.

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