Уфа, , 11:19 — REGNUM Студенты вузов Башкирии, за исключением студентов первых курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры, будут учиться дистанционно до 1 ноября текущего года. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

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По сообщению пресс-службы ведомства, очно будут учиться лишь студенты первых курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры. При этом вузы будут сами определять направления подготовки, по которым обучение будет проводиться в очной форме.

Отмечается, что студенты колледжей продолжают учиться очно при использовании дистанционных образовательных технологий. При этом, в этих учебных заведениях санитарно-эпидемиологическая ситуация остается достаточно стабильной, поэтому нет причин для массового перехода на дистанционное обучение.

Сообщается, что детские дошкольные учреждения, а также организации дополнительного образования работают в штатном режиме при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Башкирии осенние каникулы начнутся 19 октября и продлятся до 4 ноября включительно.

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