Москва, , 11:15 — REGNUM Уже с 1 ноября 2020 года к кредитным организациям, которые выпускают и принимают к оплате карту «Мир», начнут применять санкции, если ежемесячные операции без согласия клиентов (кражи средств) составят более 1 млн рублей или превысят 0,5% от суммы всех транзакций. Это определяется новым стандартом по борьбе с неправомерными транзакциями, который вводит оператор карт «Мир» — Национальная система платёжных карт. Об этом 14 октября сообщает газета «Известия».

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Кроме того, как отмечено в документе, количество мошеннических оплат должно быть ниже 0,2% у банков-эквайеров (которые принимают платежи) и 0,07% у эмитентов карт. Если эти показатели будут превышены, оператор карт «Мир» инициирует проверку и поставит кредитную организацию под особый контроль на ближайшие шесть месяцев, чтобы устранить несоответствие.

Как пояснили издания в НСПК, новый стандарт «Мира» — это типовой документ, имеющийся у всех платёжных систем, который позволяет определить ориентиры для участников рынка и установить границы допустимых значений.

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"Текущие показатели банков — участников платёжной системы «Мир» в разы ниже установленных стандартом предельно допустимых значений», — добавили в НСПК.

Как сообщал ИА REGNUM, с 1 октября 2020 года в России вступили в силу новые правила получения пенсий и различных пособий. С этого момента их можно будет получить только на карту платёжной системы «Мир». При этом, как и раньше, граждане могут получать пенсии и пособия наличными или на банковский счёт, к которому не привязана пластиковая карта.