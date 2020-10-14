Тбилиси, , 11:23 — REGNUM В Грузии было немного случаев, когда умирали пациенты, у которых кроме COVID-19 не было других заболеваний. Об этом, как передает 14 октября агентство «Новости Грузия», рассказал журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе.

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Как отметил врач, в подавляющем числе случаев гибели пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» у них были еще тяжелые сопутствующие заболевания.

«В основном это были единичные случаи, когда пациент умер только от COVID-19, всего два-три случая», — сказал Церцвадзе.

Он также отметил, что среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» чаще умирают пожилые. Среди скончавшихся пациентов с COVID-19 только около 10% было младше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на 14 октября, в Грузии за последние сутки выявили 680 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны. В течение последних дней в Грузии умирают от шести до девяти пациентов с COVID-19.

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