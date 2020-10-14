Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжается бурный рост количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 602 новых носителя коронавируса, сообщили 14 октября в федеральном оперштабе. Это новый абсолютный рекорд за время пандемии.

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Это на 45 случаев больше, чем днем ранее, когда уже был превышен майский максимум. Таким образом, суточный рост темпов заражения в Петербурге сегодня составил 8%. По суточному показателю инфицирования Петербург остается вторым после Москвы среди всех регионов РФ.

С учетом новых данных, на 14 октября в Петербурге зафиксировано 49 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией за всё время пандемии, с марта 2020 года.

Выписаны за сутки в Петербурге 300 пациентов, общее количество переболевших составляет на сегодня 32 209 человек. От COVID-19 скончались в Петербурге более 3,3 тыс. человек.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 287 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2847 человек.

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Напомним, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уверен, что причиной роста эпидемии в городе является повсеместное несоблюдение жителями масочного режима. Он назвал ситуацию «устрашающей». По словам чиновника, возможно повторение майской ситуации, когда все койки под лечение ковида были заняты.

Добавим, в целом по России в последние сутки выявлено 14 231 случай заражения в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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