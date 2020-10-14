Ижевск, , 11:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 октября выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6964 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 72 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4657 человек. 124 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, четверо — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2183 человека. Из их числа 1442 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 640 — в состоянии средней степени тяжести, 101 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом действуют в перепрофилированном детском инфекционном отделении ГКБ№6 в Ижевске. До конца октября перепрофилируют койки в зданиях больницы на улицах Труда и Ленина.

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