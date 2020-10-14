Прибайкальский район, Бурятия, , 11:12 — REGNUM Прокуроры в Прибайкальском районе Бурятии через суд потребовали понудить управляющие предприятия обеспечить местные котельные запасом угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Нарушения в ходе проверки были выявлены на котельных муниципальных предприятий «Ярцы», «Турунтаево» и компании «Бытсервис». Надзорное ведомство направило иск в суд с требованием признать незаконным бездействие районных властей, не принявших меры по созданию запаса топлива.

«Основанием для предъявления исковых заявлений явилось отсутствие запаса топлива на котельных района на начало отопительного сезона 2020−2021 гг., а также сбои в обеспечении твердым топливом в предыдущем отопительном сезоне», — отметили в прокуратуре.

Районный суд к настоящему времени удовлетворил требования истца в отношении МУП «Ярцы».