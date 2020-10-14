Петрозаводск, , 11:22 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 80 новых носителей SARS-CoV-2, что на один случай больше, чем днем ранее. Об этом 14 октября сообщил своим подписчикам в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, в числе новых инфицированных — двое детей, у 50 человек есть признаки COVID-19. Большая часть инфицированных — 57 человек — выявлены в Петрозаводске, пять в Кондопоге и Сегежском районе, один в деревне Бесовец Прионежского района, по четыре случая в Лахденпохском районе и в Медвежьегорске. По одному случаю в Пудоже, в поселке Валаам Сортавальского района, в Питкяранте, в поселке Чупа Лоухского района.

С начала пандемии в регионе заразились 4860 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 219 человек, из них в состоянии средней тяжести — 208 (плюс 19 за сутки), тяжелых — восемь, на аппарате ИВЛ — трое (минус один за сутки). В Карелии 42 человека умерли с начала пандемии.

«Смертность от коронавируса в республике составляет 6,8 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже среднероссийского показателя — 15,7 случая на 100 тысяч населения», — отметил Парфенчиков.

На сегодняшний день 3826 человек выписаны, в том числе 34 человека — за прошедшие сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1467 человек, в том числе 12 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 81 человек умер от пневмонии.

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1944 г. р. с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожил глава республики.

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