Ижевск, , 11:08 — REGNUM В настоящее время дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом действуют в перепрофилированном детском инфекционном отделении ГКБ №6 в Ижевске. До конца октября перепрофилируют койки в зданиях больницы на улицах Труда и Ленина, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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Так, 13 октября начались работы в стационаре на улице Труда. Здание будет готово для приема пациентов с коронавирусом в течение около двух недель. Также к концу октября переоборудуют корпус на улице Ленина.

В зданиях будет проведен частичный ремонт, оборудованы шлюзы, койки будут оснащены точками подачи кислорода и другим необходимым оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Бречалов говорил, что наблюдается отрицательная динамика госпитализации пациентов, то есть выписываются по выздоровлении меньше граждан, чем госпитализируются как с коронавирусом, так и с внебольничной пневмонией. На этом фоне принято решение о развертывании 1 тыс. дополнительных коек.

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