Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Подготовка американских вакцин против нового коронавируса к широкому применению в целом идёт хорошо, приостановка испытаний ряда препаратов является нормальным явлением. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил 13 октября в ходе телеконференции, которую транслировала телекомпания CNN.

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По словам Фаучи, к ноябрю или декабрю станет ясно, есть ли у США безопасная и эффективная вакцина. К этому сроку будут завершены одно или несколько клинических испытаний.

Приостановка клинических испытаний вакцин не является чем-то необычным, это стандартная процедура. В тестах участвуют десятки тысяч человек, и при возникновении побочного явления специалистам нужно выяснить его причины.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработкой вакцины от коронавируса занимаются несколько компаний, включая AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Merck и Pfizer. В компаниях Johnson & Johnson, AstraZeneca и Eli Lilly ранее сообщили о приостановке испытаний.

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