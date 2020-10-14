Нальчик, , 11:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в настоящее время число «активных» пациентов с COVID-19 составляет 1631 человек. Из них 1390 пациентов лечатся амбулаторно, остальные получают медицинскую помощь в госпиталях. При этом более 65% лиц, заразившихся коронавирусом, переносят болезнь достаточно легко. Такая информация прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 13 октября

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В легкой форме переносят заболевание 40% пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у 25% зараженных отмечается бессимптомное носительство вируса.

По данным минздрава региона, в настоящее время в республике находится в госпиталях 1301 пациент (с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом), из них 66 человек ввиду тяжелого состояния находятся в реанимациях.

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