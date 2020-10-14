Элиста, , 11:00 — REGNUM В Республике Калмыкия организована рассылка смс-сообщений о результатах теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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«Результат анализа становится известен спустя несколько дней после его забора. Полученное СМС об отрицательном результате не предполагает обратной связи и является окончательным информированием», — уточнили в ведомстве.

Смс-уведомления от абонента Gor_Polik направляют пациентам, прикреплённым к городской поликлинике в Элисте.