Пермь, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае семьям с детьми в восьми случаях незаконно отказали в ежемесячных выплатах, сообщает краевая прокуратура.

По данным надзорного ведомства, также выявлено два факта, когда территориальные органы Пенсионного фонда России приняли решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на получение образования детьми. В результате семьи не могли использовать маткапитал на оплату услуг по присмотру и уходу, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, на законных основаниях реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Прокурор внёс управляющему пермского отделения Пенсионного фонда России представление с требованием устранить нарушения и причины, им способствующие.