Салехард, , 10:58 — REGNUM В Ямальском многопрофильном колледже выявлен очаг коронавирусной инфекции. На карантине находятся 22 группы, сообщает департамент образования ЯНАО.

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При этом в учебном учреждении не объявлен карантин, так как коронавирусом заражены 20 студентов — лишь 1% из общего числа учащихся колледжа.

Отмечается, что все заболевшие COVID-19 госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Контактные с ними ребята переведены на дистанционное обучение.

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