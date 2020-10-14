Хабаровск, , 10:59 — REGNUM В минздраве Хабаровского края пояснили решение о перепрофилировании роддома №2 в ковидный госпиталь. Персонал заверили, что после пандемии коронавируса медучреждение будет работать по профилю.

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По словам и.о. министра здравоохранения края Евгения Никонова, этот роддом выбран в процессе ежедневного мониторинга эпидситуации.

«Роддом №2 имеет необходимые кадры и оборудование. Кроме того, он очень близко расположен ко второй краевой больнице, где есть и КТ, и необходимые условия для ведения больных со средним-тяжелым течением ковид», — сказал Никонов.

Чиновник добавил, что медучреждение закрывать никто не будет, его под госпиталь будут использовать лишь на время всплеска эпидемии коронавируса.

Глава минздрава также сказал, что «по заработной плате никто из сотрудников не пострадает, сокращений и увольнений не будет», пишет DVHAB.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сотрудники роддома №2 отказываются выполнять требования регионального министерства здравоохранения и борются за профильную деятельность учреждения — накануне власти региона в связи с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом объявили, что родильный дом переоборудуют под ковидный госпиталь. Врачи написали коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в правомерности таких решений местного правительства.