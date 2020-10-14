Петергоф, Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Николаевскую больницу в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19. Распоряжением комитета по здравоохранению Северной столицы медучреждение определено для третьего этапа дополнительного развертывания инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом 14 октября сообщается на сайте больницы.

В настоящее время учреждение работает в режиме подготовки к перепрофилированию под инфекционный стационар. На территории больницы введен в эксплуатацию санитарный пропускник, а также оборудована система кислородообеспечения пациентов.

«Учреждение готово к приему пациентов с 19 октября 2020», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, изменена маршрутизация пациентов отделения гемодиализа. Для 67 больных было предоставлено на выбор 204 различных варианта перенаправления в 18 лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А для пациентов, которые не имеют возможности самостоятельно добраться до места проведения гемодиализа, ООО «Балтийская медицинская компания» организовало их доставку.

Отметим, по словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге развивается по неблагоприятному варианту, поэтому не исключено повторение майского сценария, когда на пике первой волны пандемии в городе были заняты все имевшиеся койки для пациентов с COVID-19.

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