Биробиджан, , 10:55 — REGNUM На прошедшем заседании оперативного штаба в Еврейской АО специалисты так и не смогли прийти к однозначному решению по закрытию больничных листов тем жителям области, которые находились в течение 14 дней на карантине, но ещё не получили результатов итогового теста на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов поднял проблему на заседании. Представители фонда социального страхования заверили, что в таких случаях в рамках действующего законодательства больничный целесообразно закрывать. Но к единому мнению на заседании оперативного штаба так и не пришли. Поэтому губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн поднимет этот вопрос на ближайшем всероссийском селекторном совещании по COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 19 октября школьники с шестого по 11-й класс перейдут на дистанционный режим обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.