Нальчик, , 10:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организована работа восьми госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 и с подозрением на него. В настоящее время в них получает медицинскую помощь 1301 пациент. Общая мощность СOVID-госпиталей составляет 1495 коек.

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Таким образом, в республике заполняемость мест в госпиталях составляет 87%. Такие данные прозвучали в ходе заседания оперативного штаба 13 октября.

«На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность оперативного развертывания до 1675 коек инфекционного профиля, в том числе 878 — с кислородом», — приводит слова главы минздрава пресс-служба руководителя республики.

По данным министерства здравоохранения, в настоящее время в госпиталях, развернутых на базе семи медорганизаций Кабардино-Балкарии, создано 778 коек с подачей кислорода и 152 — оснащенных аппаратами ИВЛ. В лечении пациентов с коронавирусом принимают участие 276 врачей и 801 сотрудник среднего и младшего медицинского персонала.