Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Групповые случаи заражения коронавирусом среди детей зарегистрированы в двух образовательных учреждениях Новокузнецка: гимназии № 70 и гимназии № 62. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор.

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При этом уточняется, что случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в разных классах, все они в настоящее время находятся на дистанционном обучении. Единичные случаи зарегистрированы в нескольких школах, детском саду и медицинском колледже, а также в институтах ФСИН, строительном техникуме, СибГИУ.

Отмечается, что среди детей и подростков зарегистрировано уже более 150 случаев заражения коронавирусом. Пневмонии в данной возрастной группе не регистрировались. Более 60% переболело бессимптомными формами, остальные — перенесли ОРВИ.

Среди педагогов и работников образования на предыдущей неделе было зафиксировано 30 случаев.