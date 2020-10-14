Ереван, , 10:54 — REGNUM За истекшие сутки в Армении было выявлено 1058 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба минздрава страны.

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«За сутки выявлено 1 058 случаев заражения (коронавирусом) …, вылечились 395 пациентов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 58 624, а выздоровевших — 46 713.

Кроме того, уточняется, что что за это же время в Армении от COVID-19 скончались семь пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1039.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Армении было выявлено 745 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.