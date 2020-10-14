Цхинвал, , 10:48 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 14 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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"За сутки проведено 95 исследований на COVID-19. У 21 гражданина лабораторно подтвердился коронавирус», — рассказала врач журналистам.

Она добавила, что с начала пандемии в республике выявили 173 случая заражения SARS-CoV-2, из которых 83 — после того, как 15 сентября Цхинвал открыл российско-югоосетинскую границу. Всего было сделано 5800 ПЦР-тестов на коронавирус.

В больнице на лечении находятся 30 пациентов с COVID-19, остальные лечатся амбулаторно. В республике не зафиксированы случаи, когда эта болезнь протекала в тяжелой форме или приводила к смерти.

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