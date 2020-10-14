Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Свердловское отделение Союза архитекторов сформулировало предложения по улучшению климата в строительной сфере. Организация направила их в мэрию Екатеринбурга.

Архитекторы высказали озабоченность сложившейся ситуацией. Письмо подписал председатель отделения Сергей Алейников, передаёт РБК.

В Союзе считают, что необходимо отказаться от коэффициента строительного использования территории, чтобы регулировать плотность застройки «другими общепринятым требованиями», исключить согласование архитектурно-градостроительного облика объектов с мэрией города, прописать порядок рассмотрения строительных проектов в центре города, вблизи памятников архитектуры на въездных магистралях в правилах землепользования и застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Гильдия строителей Урала» высказала недовольство деятельностью мэрии Екатеринбурга в строительной сфере.

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