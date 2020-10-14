Луанда, , 10:42 — REGNUM Норвегия поможет Анголе с подготовкой университетских преподавателей, соответствующее соглашение было подписано 12 октября в Луанде, сообщает 13 октября Jornal de Angola.

Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании между правительством Анголы и Королевством Норвегия по сотрудничеству в области подготовки учителей и наращивания потенциала ангольских образовательных и исследовательских учреждений в рамках Национальной программы подготовки и управления педагогическим персоналом.

Государственный министр по экономической координации Мануэль Нуньеш Жуниор пояснил, что в соответствии с соглашением ангольские учащие будут отправлены в эту европейскую страну для посещения магистерских и докторских курсов в области педагогических наук. Для государственного министра сотрудничество с Норвегией в области подготовки учителей имеет большое стратегическое значение, поскольку оно символизирует «приверженность правительства Анголы качественному обучению учителей, необходимому для подготовки кадров страны».

Посол Норвегии в Анголе Киккан Маршалл Хауген напомнил, что две страны на протяжении многих лет являются партнерами в различных секторах, уделяя особое внимание нефти, правам человека, а также поддержке гражданского общества. Дипломат пояснил, что Меморандум о взаимопонимании — это соглашение не о финансовой поддержке, а «о другом партнерстве».

«Ангола — страна с множеством ресурсов, и Норвегии не нужно финансировать сектор образования. Но всем странам мира нужны партнеры для развития различных секторов. Норвегия обладает опытом и навыками, которые актуальны для Анголы в секторе образования в целом и в сфере подготовки учителей в частности», — отметил он.

Издание напоминает, что Ангола является одним из самых важных партнеров Норвегии в Африке. На норвежские компании приходится примерно 10% национальной добычи нефти.