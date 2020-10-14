Джакарта, , 10:41 — REGNUM Министерство туризма и креативной экономики вместе с министерством здравоохранения Индонезии продолжают обеспечивать готовность отелей для размещения медицинских работников и пациентов с COVID-19 без симптомов, сообщает CNN Indonesia.

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К настоящему времени общее количество номеров, предложенных индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов, достигло 4233 номеров, расположенных в Джакарте, Бали и Южном Калимантане.

Около 2015 гостиничных номеров в Джакарте прошли проверку министерством здравоохранения страны и готовы к использованию в качестве мест для индивидуальной изоляции пациентов.

Известно, что в соответствии с указанием президента Индонезии Джоко Видодо правительство продолжает добавлять новые зоны для изоляции пациентов с COVID-19, чтобы контролировать распространение коронавируса.

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