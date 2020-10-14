Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:41 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске вскрыты нарушения в деятельности сотрудников Управления пенсионного фонда России по ЯНАО, которое отказало 11 матерям законных федеральных выплатах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что семи заявительницам из Ноябрьска в ПФР отказали в назначении ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей по причине того, что на их имя не выдавалось свидетельство на материнский (семейный) капитал. Хотя у женщин право на получение маткапитала имеется.

Ещё четверо заявительниц из Ноябрьска не получили выплату в 10 тысяч рублей, так как их фамилии не совпадали с фамилиями детей. При этом запросы в органы ЗАГС для установления их материнства не направлялись.

По итогам проверки два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а 11 ямальских семей получили выплаты на общую сумму 115 тысяч рублей.