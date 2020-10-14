Владивосток, , 10:43 — REGNUM Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии музея естественной истории в Англии, стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Фото, сделанное Сергеем Горшковым, завоевало грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка.

Фото «Объятия» Сергей Горшков, национальный парк «Земля леопардов», Приморский край

Читайте также: Выпущенный Путиным на волю тигр Борис стал многодетным отцом

Фотография под названием «Объятия» из более 49 тыс. работ со всего мира принесла впервые победу России в номинации снимков дикой природы.

Редчайший амурский тигр (тигрица под номером T 41F) обнимает вековую пихту, чтобы отметить дерево своим ароматом. Сергей Горшков при поддержке сотрудников «Земли леопарда» получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения.

«На фото тигрица, залитая пятнами света, встаёт на задние лапы и обнимает дерево. Её глаза зажмурены, рот растянут в блаженной «улыбке», щека прижата к коре. Краснокнижные амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, но эта кошка спокойна. Она проявляет комфортное поведение в национальном парке «Земля леопарда», где успешно сохраняют природу — и тигров, и дальневосточных леопардов», — пояснили специалисты.

Председатель жюри Роз Кидман Кокс, считает, что «картина не похожая ни на что иное — уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса».

Тигрица известна учёным с 2016 года благодаря фотоловушкам. Ранее она уже «позировала» автомобилистам.

На «Земле леопарда» проживают 31 взрослый амурский тигр и десять котят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области тигр, выпущенный в дикую природу после реабилитации президентом РФ Владимиром Путиным, стал многодетным отцом.