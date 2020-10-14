Пермь, , 10:40 — REGNUM Пермский край приобретет оборудование для реабилитации детей. Объявлен аукцион на поставку тренажеров для механотерапии конечностей. Начальная цена составляет 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Итоги тендера, который проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», подведут в конце октября.

Тренажёры получат семь муниципальных образований: Пермь, Соликамск, Чайковский, Березники, Коми — Пермяцкий округ, Краснокамск и Чусовской городской округ.

«Оборудование необходимо для восстановления подвижности в суставах, обеспечения движения и работы мышц, повышения общей работоспособности. Одна из задач использования этого оборудования — профилактика детской инвалидности», — сказал главврач Чайковской детской городской больницы Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что лечение, начатое в раннем возрасте, может привести к полному устранению многих заболеваний, которые не поддаются коррекции у взрослого пациента. При использовании тренажеров процесс лечения проходит без лекарственного или операционного вмешательства.

Кроме того, курс реабилитации с использованием нового оборудования будут проходить дети, у которых нарушена функция опорно-двигательного аппарата вследствие полученных травм.