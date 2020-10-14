Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии полностью закрыты на карантин семь образовательных учреждений. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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Так, закрыты Бемыжский детский сад в Кизнерском районе, детский сад №35 в Сарапуле и Удугучинский детский сад в Увинском районе. Детсады соблюдают карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

На карантин из-за коронавируса отправлены школа №12 в Ижевске, а также сарапульские детские сады №16 и №46.

Кроме того, закрыты 265 классов, из которых 112 отправлены на карантин из-за коронавируса. В основном, в связи с контактами с зараженными.

Также карантин соблюдают в полном составе студенты Сарапульского педагогического колледжа. Еще в четырех учреждениях среднего профессионального образования на карантин по коронавирусу отправили восемь групп.

В дистанционном формате до 1 ноября обучаются студенты второго и третьего курсов Глазовского педагогического института.

Бречалов в очередной раз заверил, что переходить на дистанционное обучение не планируется, для этого нет оснований. Дополнительная неделя школьных каникул введена, прежде всего, для учителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава минобразования республики Светлана Болотникова говорила, что руководителям школ рекомендовано использовать элементы дистанционного обучения на фоне ситуации с коронавирусом для разгрузки расписания очных занятий. Элементы дистанта позволяют разгрузить обучение в отдельные дни, минимизировать контакты среди школьников.

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