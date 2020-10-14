Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, за минувшую неделю, с 5 октября по 11 октября, прирост носителей коронавируса составил 27,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего выявлено 674 случая, что на 146 больше, чем неделей ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Большинство из них — это люди в возрасте от 18 до 64 лет. В числе заразившихся также дети (9%) и пожилые граждане (18%). В 61% случаев обследование проводилось после появления симптомов ОРВИ.

По социальному статусу чаще всего подхватывают коронавирус безработные — 261 случай, или 38%. 189 случаев выявлено среди работающих и служащих, 121 — среди пенсионеров. Диагноз также подтвердился у 32 медработников и 13 сотрудников силовых структур.

Читайте также:

В Бурятии выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

Больные COVID-19 в Бурятии лежат в коридорах госпиталей