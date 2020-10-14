Москва, , 10:34 — REGNUM Граждане России выполняют не все меры предосторожности, предписанные для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой. Крайне напряжённой», — заявил Мурашко.

«Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны. И вот, конечно же, до периода, когда будет сформирован популяционный иммунитет, необходимо держаться в формате соблюдения этих правил. Потому что это одна из ключевых вещей, чтобы иммунизировать в целом страну», — указал он.