Цхинвал, , 10:36 — REGNUM В школах Южной Осетии для профилактики пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, в том числе посвященные дню рождения великого осетинского поэта Косты Хетагурова, который традиционно отмечают 15 октября. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

"Масштабных мероприятий не будет, но в средних образовательных учреждениях сами школьники могут провести в классах конкурсы, связанные с творчеством Косты Хетагурова», — рассказали журналистам в министерстве.

Цхинвал закрыл границу с Россией с начала апреля, и к июлю в республике перестали выявлять новые случаи заражения коронавирусом. После того как границу отрыли 15 сентября, в стране начали фиксировать новых носителей SARS-CoV-2.

Напомним, Коста Хетагуров (1859−1906) является основоположником осетинской литературы. Он писал стихи и поэмы на русском и осетинском языках. В своем творчестве поэт защищал интересных бедных слоев населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии за сутки выявили десять носителей коронавируса