Москва, 14 октября 2020, 10:34 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 51,8 млн. Об этом 14 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также уточняется, что 436 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 276 764 человека.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 12 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 51 364 269.