Барнаул, , 10:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в краевом правительстве, в шести случаях смерть наступила от COVID-19, в двух — от иных причин.

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За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 604 человека, у которых выявили коронавирус: 277 — от COVID-19, 323 случая — от иных причин. Ещё по четырём случаям смерти проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 172 человек, за весь период — у 15 680.

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