Нальчик, , 10:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 октября, имеются 967 семейных очагов коронавируса. На предприятиях республики и в образовательных организациях выявлены единичные случаи заболевания COVID-19. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава ведомства Жирослан Пагов.

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«На сегодняшний день в регионе имеется 967 семейных очагов с 1377 инфицированными. Имеются единичные случаи заноса в трудовые коллективы», — приводит его слова пресс-служба главы региона.

Так, 11 очагов заражения выявлено в образовательных организациях. Общее число заболевших в них составляет 35 человек. Помимо этого, имеется по одному больному в 19 школах и в двух специальных учреждениях, а также в семи детских садах.

Напомним, по данным оперативного штаба на 13 октября, в Кабардино-Балкарии заразились коронавирусной инфекцией 8494 человек, выздоровели за все время 6755 пациентов, 10 человек скончались.