Челябинск, , 10:26 — REGNUM В исправительной колонии №6 Челябинской области нет массовых случаев заболеваемости вирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена Юлии Сударенко.

По словам уполномоченной, медсанчасть колонии также работает в штатном режиме. Об этом ей заявили в региональном управлении ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу забил бывший вице-губернатор региона Николай Сандаков. По его словам, в колонии якобы выявлено множество заболевших с потерей обоняния, повышенной температурой и другими симптомами.

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