Москва, , 10:26 — REGNUM Свыше 276 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 12.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 276 164 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 51 801 245, из которых 436 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября под медицинским наблюдением в России находится 271 195 человек.