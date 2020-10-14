Москва, 14 октября 2020, 10:26 — REGNUM Свыше 276 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 51 801 245, из которых 436 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября под медицинским наблюдением в России находится 271 195 человек.