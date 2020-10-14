Барнаул, , 10:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 172 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в краевом правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 15 680 человек, в том числе у 1157 детей до 17 лет.

За сутки выздоровели 139 пациентов. За весь период в Алтайском крае вирус победили 13 552 человека.

Состояние 274 заболевших оценивают как тяжёлое. 134 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 октября в Алтайском крае коронавирус выявили у 170 человек.

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