Ташкент, , 10:22 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане выявили 121 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

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«По состоянию на 10:00 14 октября 2020 года число инфицированных коронавирусом в Узбекистане составляет 61 859 человек (+121)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончался один пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 530.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 58 763 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 237 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.