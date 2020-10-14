Москва, , 10:21 — REGNUM В России будут выпускаться сразу несколько вакцин против коронавируса, предназначенных для разных категорий пациентов. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня и зарегистрированы, и проходят регистрацию, имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных производственных мощностях, и тем самым мы получим одновременно разные типы для разных категорий пациентов, соответственно, после подтверждения их клинической эффективности», — заявил Мурашко.

«Мы апробировали поставку вакцины в регионы. Сейчас основная задача — масштабирование производства. В целом сегодня четыре компании активно работают над этим», — указал он.

В настоящее время одна из вакцин уже сдана на государственный контроль качества, по другой проводятся пострегистрационные исследования.