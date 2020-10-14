Самара, , 10:26 — REGNUM Частные клиники начали проводить КТ-исследования экстренных и плановых пациентов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, шесть частных медклиник включились в систему проведения компьютерной томографии легких пациентов по ОМС. Таким образом, количество проводимых исследований в регионе будет увеличено до 250 исследований в сутки. Уже определена маршрутизация и порядок проведения КТ по направлению поликлиник, а также по оказанию экстренной медпомощи.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, в настоящее время число обращений на КТ-исследования достигает рекордных значений. Поэтому было принято решение, что все компьютерные томографы, в том числе и в частных клиниках региона должны работать в полной мере для общественного здоровья.

Азаров отметил, что клиники должны предоставлять услуги по полису обязательного медицинского страхования, а также принимать пациентов скорой медицинской помощи.

Глава региона выказал уверенность в том, что на это предложение откликнуться все частные медучреждения.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Сочинской, одна из клиник уже включилась в работу с пациентами.

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