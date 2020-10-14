Горно-Алтайск, , 10:19 — REGNUM Задержку строительства объектов инфраструктуры по берегам Телецкого озера, призванных снизить негативное воздействие на водоём, глава Республики Алтай Олег Хорохордин связал с климатическими особенностями местности и пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология». По словам главы, по планам, они должны завершиться к лету 2021 года.

«Поскольку часть средств в этом году использована не будет, правительство Республики Алтай просит оказать поддержку в предоставлении финансовой помощи для завершения работ в следующем году», — заявил он министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву.

Последний обещал рассмотреть возможные варианты финансирования, подчеркнув важность завершения работ.

Добавим, что здесь планируется строительство водопроводных сетей и скважин, очистных сооружений в прибрежных сёлах Артыбаш и Иогач, а также станции очистки подсланевых вод.