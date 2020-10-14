Рязань, , 10:26 — REGNUM Проверки по соблюдению природоохранного законодательства начаты в отношении двух предприятий Южного и Восточного промузлов Рязани. Контрольно-надзорные органы выявили неоднократные превышения уровня сероводорода в атмосфере по всему городу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопросы охраны воздуха обсудили 13 октября на круглом столе в министерстве природопользования. С 6 по 11 октября социальные сети наводнили жалобы о зловонном запахе в Рязани. Власти провели круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха, зафиксированы неоднократные превышения уровня сероводорода.

«Все исследования, которые были проведены 6, 7, 8 октября через каждые четыре часа, свидетельствуют о превышении по сероводороду до 15 ПДК. Идёт массивное загрязнение по всему городу. Регистрировалось не только в Дашках, но и Турлатове, в Московском районе, Канищеве. Мы предполагаем, что всё-таки виновником этой ситуации является нефтеперерабатывающая компания. Уже выявлены некоторые нарушения, которые регистрируются на нефтезаводе. По завершении проверки будет возбуждено административное дело», — сказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова.

Надзорные органы начали проверки в отношении АО «РНПК» и ООО «Завод ТЕХНО».

«На основании сведений о конкретных загрязнителях направляли лабораторию минприроды и к заводу Технофлекс, и к Техно, и на площадки накопления Окской птицефабрики. Исследовали и анализировали. Результаты лабораторных исследований помогали Росприроднадзору подготовить заявку на согласование в Волжскую прокуратуру внеплановой выездной проверки завода РНПК, поскольку результаты лабораторных исследований указывают на этот источник выбросов, там концентрация наиболее высокая», — уточнила старший помощник природоохранного прокурора Ирина Артюшатская.

Регулярные проверки промпредприятий будут проходить до начала ноября 2020 года. Представители ООО «Завод ТЕХНО» намерены провести очередное обсуждение ситуации с неприятным запахом на своей площадке.