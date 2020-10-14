Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии будет объявлен конкурс на разработку эскиза памятной медали в честь строителей Сурского рубежа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было одобрено сегодня, 14 октября, на заседании регионального правительства.

Члены Кабинета министров Чувашии поддержали проект положения о конкурсе на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Организатором выступит администрация главы Чувашской Республики. Памятная медаль не будет входить в систему государственных наград Чувашской Республики, а станет видом поощрения. Финансирование предусмотрено в республиканском бюджете», — сказал руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Чувашии учредили медаль, посвящённую 80-летию строительства оборонительных рубежей, а 2021 год в республике посвящён строителям Сурского и Казанского рубежей.

Напомним, оборонительные сооружения строились во время Великой Отечественной войны в 1941 — 1942 годах для защиты подступов к Казани. Сурский рубеж и Казанский обвод до сих пор являются самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то «на окопы» — более 170 тыс. человек, а по другим данным — 200 тысяч.

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