Таганрог, Ростовская область, , 10:16 — REGNUM В Ростовской области информация о временном закрытии родильного дома в Таганроге подтверждена. В частности, согласно распоряжению донского минздрава, были внесены изменения в маршрутизацию пациентов «до особого распоряжения», передаёт ИА REGNUM.

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«Данные изменения являются вынужденной мерой в связи с тем, что многие специалисты МБУЗ «Родильный дом» в настоящий момент нетрудоспособны», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что приём рожениц будут вести специалисты акушерского отделения горбольницы № 7 Ростова-на-Дону и таганрогской больницы скорой медицинской помощи.

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