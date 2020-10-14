Сольцы, Новгородская область, , 10:28 — REGNUM Солецкий районный суд Новгородской области в среду, 14 октября, проведет предварительное судебное заседание по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Новгородской области. Начало процесса анонсировала пресс-служба суда.

Напомним, ранее прокуратура Новгородской области по проручению Генпрокуратуры РФ направила в суд заявление об установлении факта геноцида в деревне Жестяная Горка Батецкого района в годы войны.

По данным следственных органов, военные преступления были совершены в 1942—1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района тогдашней Ленинградской области (с 5 июля 1944 года эта местность входит в Новгородскую область) лицами из числа бойцов так называемой «тайльцкоманды айнцзацкоманды 1ц» полиции безопасности и СД.

Жертвами массовых расправ стали не менее 2600 советских граждан из числа мирного населения и военнопленных бойцов Красной армии.

Прокурор Новгородской области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц — родственников (потомков) мирных жителей, погибших в районе деревни Жестяная Горка от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников, просит установить факт, имеющий юридическое значение.

А именно — признать совершенные оккупантами деяния военными преступлениями и преступлениями против человечества, согласно определению Нюрнбергского международного военного трибунала, подтвержденному резолюциями Генассамблеи ООН, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР — советский народ, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны вблизи деревень Жестяная Горка и Черное фашисты и их пособники проводили массовые расстрелы военнопленных и мирного населения. В ходе поисковых работ в 2019 году из земли были извлечены останки 521 человека, среди них — 188 детей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что найдены останки жертв карательных операций фашистских оккупантов в 1942—1943 годах. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид».

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В 1942—1943 годах в деревне Жестяная Горка каратели подвергали пыткам и истязаниям мирных граждан, а также военнопленных, затем убивали людей за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы.

Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области был признан немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Генерал Курт умер в лагере под Воркутой в 1948 году. Однако деяния его подчиненных не получили соответствующей правовой оценки.

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