Джакарта, , 10:12 — REGNUM Полиция Западной Джакарты задержала 27 учащихся, подозреваемых в причастности к событиям в Центральной Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Сотрудники полиции привели учащихся в штаб-квартиру полиции для допроса в ожидании прибытия их родителей. Все учащиеся, как известно, сдали тест на коронавирус.

«Полиция задержала учащихся, которые присоединились к демонстрациям и могут вызвать хаос», — заявил начальник полиции Фарук Рози.

Ранее сотни людей приняли участие в демонстрации против закона о создании рабочих мест, проведенной национальным антикоммунистическим альянсом, которая получила названия «акция 1310» в центре столицы Индонезии. Несколько несовершеннолетних детей были приглашены для участия в массовых мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии операция по выявлению нарушителей протокола здравоохранения привлекла к ответственности 5,7 млн человек по всей Индонезии.

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