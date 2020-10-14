Москва, , 10:09 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой. Об этом сегодня, 14 октября, в ходе заседания Госдумы РФ по охране здоровья заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряженной», — подчеркнул федеральный министр.

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Он посетовал, что население, к сожалению, не выполняет предписанные рекомендации, хотя именно поведение граждан в части соблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу, по словам Мурашко, является ключевым фактором, который позволит минимизировать риски для страны, в том числе для экономической деятельности.

По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом в России за неделю увеличился с 41 до 52 на 100 тысяч населения. Это почти на 26% больше, чем неделей ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией, которая на сегодняшний день сложилась в России, вызывает тревогу, заявлял главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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