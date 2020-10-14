Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 680 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 14 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксирован 13 521 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 7159 человек победили инфекцию, в том числе 292 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 109 человек с диагнозом COVID-19, из них семь за последние сутки. В стационаре находятся 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1393. В карантинные зоны помещены 5590 человек.

Стоит отметить, что выявление за сутки 680 носителей является рекордным показателем для Грузии. Предыдущий максимум был установлен 5 октября, когда за день выявили 578 случаев заражения SARS-CoV-2.

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