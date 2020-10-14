Чита, , 10:07 — REGNUM Более ста студентов Читинской медицинской академии привлекли к работе в моногоспиталях для больных COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края, они вошли в состав медицинских бригад в том числе в качестве среднего медперсонала.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По словам министра здравоохранения региона Анны Шангиной, студенты работают под контролем кадровых медсестёр.

«Клинические ординаторы первого и второго годов обучения трудоустраиваются стажёрами и под руководством кадровых врачей оказывают помощь в составе медицинских бригад», — отметила она.

Добавим, что в регионе развернули восьмой стационар на базе Могойтуйской больницы. Таким образом, общий коечный фонд края для пациентов с COVID-19 достиг 1385 мест, из которых заняты 88%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом по приросту носителей. Общее число подтверждённых случаев перевалило за 8,1 тыс. человек.

Подробнее: Число случаев COVID-19 в Забайкалье перевалило за восемь тысяч

Читайте также: Новый моностационар в Забайкалье заполнили больными за три дня